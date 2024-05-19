Adıyaman ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Adıyaman ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi. Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerindeki törenlerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programlar çeşitli etkinliklerle devam etti.

19.05.2024 15:17
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Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Çelikhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abubekir Zorlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program ilçedeki farklı etkinliklerle devam etti.

Besni Hükümet Konağı bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel Atatrük Anıtı'na çelenk sundu.

Program çeşitli etkinliklerle ilçede devam etti.

Kahta Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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