Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışması: 8 yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sugözü mesire alanında R.C. idaresindeki 01 ADS 536 plakalı kamyonet ile M.H. yönetimindeki 01 APN 388 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince mbulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.