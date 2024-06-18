Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk öldü.
M.B.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Zafer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Berat Demirbağ'a (6) çarptı.
Ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirbağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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