Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı. Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar yol ayrımı yakınlarında gerçekleşen kazada 2 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca Atatürk Barajı Göleti yolunda da bir otomobil ile bir pikap çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi de sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

05.06.2024 15:51
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 02 KR 996 plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı 02 AV 566 plakalı otomobil, M.B. yönetimindeki 02 ER 772 plakalı motosiklet ve V.K. kontrolündeki 34 EIB 031 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atatürk Barajı Göleti yolunda da B.A. idaresindeki 02 ABC 877 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı 46 BT 933 plakalı pikap çarpıştı.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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