Adıyaman Kahta'da otomobil motosiklete çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da otomobil motosiklete çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da otomobil motosiklete çarptı, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam Bayraktar Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi, beraberindeki 17 yaşındaki kişiyle birlikte Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Yılmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz ile beraberindeki Muhammet Zafer Alantar (17), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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