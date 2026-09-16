Adıyaman Kahta'da tütün tarlasında 50 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Adıyaman Kahta'da tütün tarlasında 50 yaşındaki kadının cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narsırtı köyünde tütün ekili tarlada hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; ceset otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tütün ekili tarlada kadın cesedi bulundu.
Narsırtı köyünde tarlada çalışan işçiler, yerde hareketsiz yatan bir kadını fark etti.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Tarım işçilerinin teşhisiyle cesedin 50 yaşındaki Birsel Berendi'ye ait olduğu tespit edildi.
Berendi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?