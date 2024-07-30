Adıyaman Valiliği, Güneş Enerjisi Santraliyle Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Adıyaman Valiliği, Güneş Enerjisi Santraliyle Tasarruf Sağlıyor

Adıyaman Valiliği, hizmet binasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi enerjisini üreterek harcamalarından tasarruf sağlamaya başladı. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen projeyle birçok kurumun aynı çatı altında hizmet verdiği Valilik hizmet binasının çatısına güneş panelleri yerleştirildi. Kurulan GES ile elde edilen elektrik, yerleşkedeki tüm kurumların kullanımına sunuldu. Vali Osman Varol, yaptıkları yatırımla yılda toplam 800 bin kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesine kavuştuklarını ve bu sayede yılda 2,5-3 milyon lira arasında bir tasarruf sağlayacaklarını belirtti. Adıyaman Valiliği, coğrafi imkanlarını kullanarak kamudaki tasarrufu artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

30.07.2024 12:02
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Adıyaman Valiliği, hizmet binasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi enerjisini üreterek harcamalarından tasarruf sağlamaya başladı.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen projeyle birçok kurumun aynı çatı altında hizmet verdiği Valilik hizmet binasının çatısına güneş panelleri yerleştirildi. Kurulan GES ile elde edilen elektrik, yerleşkedeki tüm kurumların kullanımına sunuldu.

Vali Osman Varol, AA muhabirine, özellikle son dönemde gündemde yer alan kamuda tasarruf çalışmaları açısından güzel bir örneği hayata geçirdiklerini söyledi.

Kurumların önemli gider kalemleri arasında yer alan enerjiyi güneşten sağlayabilmek adına harekete geçtiklerini ve valilik hizmet binasının çatısını güneş panelleriyle donattıklarını ifade eden Varol, "Yaptığımız yatırımla yılda toplam 800 bin kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesine kavuştuk. Bu da bize yılda 2,5-3 milyon lira arasında bir tasarruf sağlamış olacak." diye konuştu.

Yerleşke binalarının büyük olması ve çatıların da panellere uygun olması sebebiyle kısa zamanda harekete geçip enerji üretimine başladıklarını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Kurulan enerji sistemi şu anda aktif, sistemimiz çalışıyor. Yaklaşık 15 gün önce devreye aldık. Bu tasarruf anlayışını özellikle sürdürebilir anlamda hayata geçirmek bizim için mutluluk verici. Coğrafi imkanlarımızın sağladığı avantajları da kullanarak, kamudaki tasarrufu mümkün olduğunca artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Valiliği, Güneş Enerjisi Santraliyle Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

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