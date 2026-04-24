Adıyamanlı Çocukların Kent Hayali Afişlere Yansıdı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ile Şehir Dedektifleri iş birliğinde düzenlenen atölyede, çocuklar hayal ettikleri kente ilişkin taleplerini dile getirdi. Çocukların güvenli, yeşil ve yaşanabilir bir kent çağrısı, afişlere taşınarak belediye toplu taşıma araçlarında sergilenmeye başlandı.

Adıyaman Belediyesi, "çocuk dostu kent" vizyonu doğrultusunda deprem sonrası yeniden inşa sürecine çocukların gözünden katkı sunmak amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Şehir Dedektifleri iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar; güvenli yaşam alanları, daha fazla yeşil alan, oyun parkları, sosyal alanlar ve afetlere karşı dayanıklı bir kent taleplerini kendi el yazıları ve çizimleriyle dile getirdi.

Toplu taşıma araçları çocukların mesajları ile donatıldı

Çocukların yazıya ve resme döktüğü saf ve kararlı talepler afiş olarak tasarlandı. Hazırlanan afişler, her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçlarında sergilenmeye başlandı. "Bu kentte çocuk var!" sloganıyla tasarlanan afişlerde; "Duraklara ve parklara özen göster", "Otobüslerde çocuklara saygılı olmalıyız" gibi büyüklere yönelik anlamlı mesajlar yer aldı. Çocukların kent yaşamına ilişkin duyarlılıklarını yansıtan bu mesajlar, daha özenli, saygılı ve çocuk dostu bir şehir beklentisini görünür kıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocukların gözüyle kentimizi daha sağlam temellerle kuruyoruz"

"Depremin ardından kentimizi yeniden inşa ederken en kıymetli rehberlerimizden biri çocuklarımızın hayalleri, beklentileri ve ihtiyaçlarıdır. Onların gözünden Adıyaman'ı görmek, geleceğimizi daha güvenli, daha yeşil ve daha yaşanabilir temeller üzerine kurmamıza katkı sunuyor. Çocuk dostu kent vizyonumuz doğrultusunda, evlatlarımızın kendilerini güvende hissettiği, özgürce oyun oynayabildiği, nefes alabildiği ve sosyal yaşama katılabildiği bir Adıyaman için çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında böylesine anlamlı bir çalışmaya emek veren tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."