ADL ve UN Watch, Navi Pillay'a verilen Nobel Barış Ödülü'nü kınadı

İsrail yanlısı çevreler, Gazze'de soykırım tespit eden Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonuna başkanlık yapan Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'nü almasından rahatsız oldu.

ABD'nin önde gelen İsrail lobilerinden İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL), Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nobel Komitesi, Navi Pillay'a Barış Ödülü'nü vererek, Yahudileri ve İsraillileri şeytanlaştırmayı meşrulaştırma ve antisiyonizmi savunma konusundaki geçmişini ödüllendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pillay'ın İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamalarının "kanıtsız" olduğu öne sürülen açıklamada, Pillay'ın BM içinde antisiyonizm ve antisemitizmi yaymaya çalıştığı savunuldu.

Açıklamada, "Nobel Komitesi, antisemitik söylemlere defalarca arka çıkan birine en prestijli ödülünü vermiştir. Bu barış değildir. Bu, nefretin normalleştirilmesidir." ifadesine yer verildi.

Avrupa merkezli lobi grubundan tepki

İsrail yanlısı olduğu bilinen ve BM'nin faaliyetlerini gözlemleyen UN Watch adlı sivil toplum kuruluşu da Pillay'a ödül verilmesini kınadı.

UN Watch Başkanı Hillel Neuer, yaptığı açıklamada, "Nobel Komitesi'nin Navi Pillay'ı onurlandırmış olması bizi şok etti. Antisemitizm konusundaki endişe verici sicili ve kötü şöhretli bir BM komisyonuna başkanlık ederken sergilediği ağır etik ihlalleri, onu böyle bir ödüle layık olmaktan tamamen mahrum bırakmaktadır." görüşünü paylaştı.

Nobel Barış Ödülü'nün güvenilirliğinin zedelendiğini savundular

İsrail'in kuruluşunun en büyük destekçilerinden olan New York merkezli Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Steven Lauder de yaptığı açıklamada, "Navi Pillay bir diplomat değildir ve kesinlikle bir barış elçisi de değildir. Norveç Nobel Komitesi'nin ona Barış Ödülü'nü verme kararı, antisemitizme karşı çıkan ve dünyanın her yerinde Yahudi yaşamını savunanlar için şok edici bir hakarettir." ifadesini kullandı.

Yahudi toplulukların Pillay'ın eylemlerinden rahatsızlık duyduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararın Nobel Barış Ödülü'nün güvenilirliğini zedelediği öne sürüldü.

Simon Wiesenthal Merkezi Başkanı Jim Berk, yaptığı açıklamada, "2026 Nobel Barış Ödülü'nün Navi Pillay'a verilmesi kararı, adaleti korumakla görevli kurumlar için endişe verici bir durumdur." yorumunu yaptı.

Kanada merkezli Abraham Küresel Barış Girişiminin Başkanı Avi Abraham Benlolo da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Pillay'ın ödülü kazanmasına tepki gösterdi.

Kararın ödülün saygınlığına zarar verdiğini savunan Benlolo, Nobel Komitesi'ne kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

WSJ de Pillay'ı hedef aldı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin yayın kurulu tarafından kaleme alınan "İsrail'den Nefret Etmeye Nobel Ödülü" başlıklı yazıda, Pillay "uluslararası hukuku çarpıtmakla" suçlandı.

Pillay'ın kariyerinin İsrail karşıtı tutumla şekillendiği ileri sürülen yazıda, Nobel Komitesi'nin ödül kararına tepki gösterildi.

O dönemde Pillay'ın başkanlığını yaptığı BM komisyonunun 2025'te İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna vardığı rapor da hedef alınan yazıda, raporun soykırıma ilişkin kanıt sunmadığı iddia edildi.

Yazıda, Nobel Komitesi'nin ödülü Pillay'a vererek kendi itibarını zedelediği savunuldu.