Adli Tıp Kurumu, 21. kongrede Antalya'da 40 ülkeden uzmanı topladı - Son Dakika
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Adli Tıp Kurumu, 21. kongrede Antalya'da 40 ülkeden uzmanı topladı

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Adli Tıp Kurumu, 21. kongrede Antalya\'da 40 ülkeden uzmanı topladı
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Adli Tıp Kurumu'nun Antalya'da düzenlediği 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi, 40 ülkeden uzmanı bir araya getirdi. Kongreye katılan Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı Dr. James Caruso, organizasyonun katıldığı en iyi etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi, farklı ülkelerden uzmanları bir araya getirdi.

Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen kongreye Türkiye'nin yanı sıra 40 ülkeden adli tıp ve adli bilimler alanında uzmanlar, akademisyenler, yargı mensupları, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılıyor.

Oturumların yoğun ilgi gördüğü kongrede, adli tıp ve adli bilimler alanındaki güncel gelişmeler ele alınıyor.

Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı Uzman Dr. James Caruso, AA muhabirine, kongreye ikinci kez katıldığını belirterek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin kongre düzenleme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Caruso, şöyle konuştu:

"Adli tıp alanında çok ünlü bilim insanlarıyla görüşme imkanım oldu. Birçok konferansa ve uluslararası etkinliğe katılıyorum. Şimdiye kadar katıldığım organizasyonlar içerisinde en iyilerinden biri bu organizasyon. Bu bağlamda Adli Tıp Kurumuna ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son derece birinci sınıf bir kongre organize etmişler. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

"Görüşlerimi yapılan çalışmalara aktaracağım"

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Michael Josef Thali de Adli Tıp Kurumunun kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Kongreye ikinci kez katıldığını belirten Thali, sunumlarında özellikle sanal otopsi ve yapay zekanın otopsi süreçlerinde kullanılması konularında görüşlerini aktardığını kaydetti.

Thali, "Özellikle sanal otopside kullanılan yeni teknolojiler ve yapay zekanın otopsiye girmesi konularında ben de görüşlerimi yapılan çalışmalara aktaracağım. Burada olmaktan da büyük bir keyif duyuyorum." dedi.???????

Kurumlar ve ülkeler arası iş birliği açısından önemli bir adım

Kosova Adli Tıp Kurumu Başkan Vekili Agro Thaqı ise organizasyonun kapsamlı ve başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'den olumlu izlenimlerle ayrılacağını ifade eden Thaqı, "Buraya gelirken kişisel beklentim, alanında uzman kişilerle bir arada olmak, bağlantı ve iş birliğini geliştirmekti. Buna da haiz oldum. Organizasyonu kurumlar arası ve ülkeler arası işbirliği içinde önemli bir adım olarak görüyorum." diye konuştu.

???????- Farklı projeler için insan ağına ulaşmış olmaktan mutluyum

İtalya'daki Molise Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Roberto Cameriere de Adli Tıp Günleri'nin önemli bir kongre olduğunu söyledi.

Farklı ülkelerden bilim insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cameriere, kongre kuruluna teşekkür etti.

Cameriere, "Kendi meslektaşlarımla birlikte çalışma imkanı buldum. Bundan sonra yapacağım farklı projeler için bir insan ağına ulaşmış olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Kaynak: AA
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