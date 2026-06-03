Adliyeden Çıkan Adam Otobüs Durağında Ölü Bulundu

ANTALYA'da ifade vermek için adliyeye giden ve işlemlerin ardından adliyeden ayrılan Sadık Parlak (57), otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Bulvar üzerindeki otobüs durağının arkasında yer alan bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yakın noktada bulunan polis merkezindeki ekip ile sağlık ekibi sevk edildi. Bankın olduğu yere gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Parlak'ın ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne geldiği, işlemlerin ardından evine dönmek için gittiği otobüs durağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber: Aysu DURAN-Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,