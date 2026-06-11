Adliyeden DMD Hastası Çocuğa Destek Kermesi - Son Dakika
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Adliyeden DMD Hastası Çocuğa Destek Kermesi

Adliyeden DMD Hastası Çocuğa Destek Kermesi
11.06.2026 15:12
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Gaziantep Adliyesi, DMD hastası Deniz Ulaş için kermes düzenleyerek yardım topladı.

Gaziantep Adliyesi personelleri, meslektaşlarının DMD hastası olan çocuğu için kermes düzenledi.

Adliye binası önünde açılan stantlarda, adliye personelleri tarafından hazırlanan yiyecek, içecek ve kıyafetler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir DMD hastası olan 12 yaşındaki Deniz Ulaş için açılan Valilik onaylı yardım hesabına aktarılacak.

Adliye personeli Ümit Uğur Baltacı, evladının yurt dışında alacağı gen tedavisi için yardım kampanyası yürüttüklerini belirterek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tüm adliye personellerimiz ve avukat arkadaşlarımızın da destekleriyle adliyenin önünde hayır kermesi kuruldu. Bu kermesimizde bizlere destek veren maddi manevi yanımızda olan, evladımız için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baltacı, tüm adliye personelinin kendi evlatları gibi mücadele ettiğini kaydetti.

Yazı İşleri Müdürü Harun Şencay da mesai arkadaşlarının çocuğu için adliye önünde kermes düzenlediklerini belirterek, "Canla başla bütün mesai arkadaşları olarak çalışıyoruz. Bu kermesi düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah evladımızın tedavisi için toplanacak miktara katkımız olur." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deniz Ulaş, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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