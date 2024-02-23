Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik 20 sanık hakkında açılan davaya İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeni karar aldı.
Mahkeme, sadece terör suçlarına ilişkin davalara baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Bu mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan yeni davaya ilişkin yargılama da önümüzdeki günlerde yapılacak.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Bu kişilerin ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlarından dolayı fail olarak cezalandırılması da talep ediliyor.
Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın bu kapsamda, "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer 17 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" gibi suçlardan da farklı oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
Son Dakika › Güncel › Adnan Oktar'ın silahlı suç örgütü davası İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek - Son Dakika
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