 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ADOB, Madama Butterfly Operası'nın genel provasında öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

ADOB, Madama Butterfly Operası'nın genel provasında öğrencileri ağırladı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasının genel provasında öğrencileri ağırladı. Öğrenciler, provayı izledikten sonra sanatçılarla söyleşi yaparak sorularını sordu ve değerlendirmelerde bulundu. ADOB Sanat Yönetmeni Volkan Kıran, Madama Butterfly'ın prömiyerinin büyük heyecan duyduklarını belirtti ve seyircilerin iyi bir opera izleyerek evlerine döneceklerini umduklarını söyledi.

ADOB, Madama Butterfly Operası\'nın genel provasında öğrencileri ağırladı
22.12.2023 - 23:03,
Abone Ol

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Madama Butterfly operasının yarın yapılacak prömiyeri öncesinde, öğrencileri genel provada ağırladı ve ilk yorumları genç sanatseverlerden aldı.

ADOB, 18 yılın ardından Giacomo Puccini'nin bestelediği "Madama Butterfly" operasını yeniden seyirciyle buluşturuyor.

ADOB, yarın prömiyer yapacak Madama Butterfly Operası'nı izlemek için toplu bilet almak isteyen okul yöneticilerinin taleplerini yoğunluk nedeniyle karşılayamayınca, öğrencileri eserin genel provasına davet etti.

Rejisörlüğünü duayen operacı Gürçil Çeliktaş'ın, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas'ın üstlendiği eserin genel provasında Madama Butterfly'ı Sevinç Demirağ, Suzuki'yi Ezgi Karakaya, Pinkerton'u Barış Yanç, Sharpless'i Çetin Kıranbay, Goro'yu İbrahim Halil Turgut canlandırdı.

Madama Butterfly Operası temsilinin genel provasını izleyen öğrenciler, sonrasında rejisör Çeliktaş ve eserde görev alan sanatçılarla söyleşi yaptı, merak ettikleri soruları sordu, temsile yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Seyirciyle buluşmaya hazır"

ADOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Volkan Kıran, söyleşi sonrası AA muhabirine, Madama Butterfly'ın 2024-2025 sanat sezonunun ilk prömiyeri olduğunu belirterek, bundan büyük heyecan duyduklarını kaydetti.

Kıran, temsil için 2-3 aydır yoğun çaba sarf ettiklerini ve yarın eserin Ankaralı sanatseverlerle bulaşacağını belirterek, "Biletleri çıktığı an tükenen, dünyada herkesin ilgiyle takip ettiği, izlemek istediği bir eser. Madama Butterfly'ın son 2 genel provasına baktığımızda görüyoruz ki, çok iyi hazırlanıldı ve seyirciyle buluşmaya hazır. Umut ediyoruz ki Ankaralı sanatseverler de bizim hissettiğimiz duyguları hissederek buradan iyi bir opera izleyerek evlerine dönecekler." dedi.

Öğrencileri, ilk olarak Fındıkkıran balesinin genel provasına davet ettiklerini, bugün de Madama Butterfly Operası'nda ağırladıklarını aktaran Kıran, "Öğrenciler, bazen bizim hiç düşünmediğimiz, bir sonraki çalışmamıza yön verecek harika sorular yöneltiyor. Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Madama Butterfly ile de harika sorular aldık ve onlarla aldığımız verilerle daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız." diye konuştu.

Yönetmen Gürçil Çeliktaş'ın 60'ıncı sanat yılını kutlayacağını hatırlatan Kıran, Çeliktaş'ın sadece Ankara Devlet Opera ve Balesinde değil tüm operalarda büyük saygı gördüğünü, herkesin çalışmaktan mutluluk duyduğu bir rejisör olduğunu kaydetti.

Volkan Kıran, "Biz, 60'ıncı sanat yılını kutlarken, Ankara Devlet Operası olarak kendisiyle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir iş çıkardı. Harika performansını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Biz seyirciyle yaşıyoruz, alkışlarla yaşıyoruz. Seyircinin talebi olduğu sürece Madama Butterfly'ı sahnelemekten memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

Ankaralı sanatseverlerin kendilerini yalnız bırakmadığını, bilet bulmakta güçlük çektiklerinin farkında olduklarını dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

"Sahnemizin ölçüleri, koltuk kapasitesi belli, yeterli kapasitede bilet sunabilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Başka projeler üretmeye çalışıyoruz, temsil sayılarımızı artırmaya çalışıyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu ilgiyi gösterdiği sürece her defasında daha iyi temsilleri karşılarına getireceğimizden emin olabilirler."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Giacomo Puccini, Suzuki, Ankara, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADOB, Madama Butterfly Operası'nın genel provasında öğrencileri ağırladı - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: ADOB, Madama Butterfly Operası'nın genel provasında öğrencileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement