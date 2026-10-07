ADÜ'de Filistin yararına kermes düzenlendi, gelir Türk Kızılay'a teslim edilecek - Son Dakika
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ADÜ'de Filistin yararına kermes düzenlendi, gelir Türk Kızılay'a teslim edilecek

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ADÜ\'de Filistin yararına kermes düzenlendi, gelir Türk Kızılay\'a teslim edilecek
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, AYSİDAP öncülüğünde Filistin yararına kermes düzenledi. Kermeste el emeği ürünler satışa sunuldu, gelirin Türk Kızılay'a teslim edileceği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Filistin yararına kermes düzenledi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu (AYSİDAP) öncülüğündeki kermeste stantlara Filistin bayrakları asıldı, el emeği ürünler, hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Öğrenci ve vatandaşlar Filistinlilere destek olmak için alışveriş yaptı. Kermeste ayrıca "Gazze için ne yapılmalı?" konulu etkinlikte, katılımcılar, Filistin için düşüncelerini yazdı.

Üniversitenin radyo, televizyon ve sinema bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Demir (21), kermesi Filistin'de yaşayanlara maddi, manevi destek olması amacıyla yaptıklarını söyledi.

Filistinli öğrencilerin de kermesi ziyaret ettiğini, organizasyondan mutluluk duyduğunu ifade eden Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Satışlardan elde edilecek gelirin, Filistinlilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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