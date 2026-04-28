AEI Raporu: Afrika Boynuzu'nda Vekalet Savaşı Riski, Türkiye Dengeleyici Güç

28.04.2026 20:09
American Enterprise Institute raporu, Afrika Boynuzu'nda artan gerilimin küresel vekalet savaşına dönüşebileceğini belirtirken, Türkiye'nin statükoyu koruyan dengeleyici rolüne dikkat çekiyor.

AEI'nin Mart 2026'da yayımladığı rapor, Afrika Boynuzu'nda Kızıldeniz kıyılarında Körfez ülkeleri, Türkiye ve İsrail arasında güç rekabeti yaşandığını belirtiyor. Bölge, BAE ve İsrail öncülüğündeki 'revizyonistler' ile Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu 'statükocular' olarak iki gruba ayrılıyor.

Türkiye, Somali Federal Hükümeti ve Sudan Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği yaparak bölgesel parçalanmaya karşı duruyor. BAE ise Etiyopya'nın müttefiki, Sudan'daki RSF'nin destekçisi ve Somali'de ayrılıkçı yönetimlerin arkasındaki güç olarak öne çıkıyor. İsrail, Etiyopya ve Somaliland üzerinden etkinliğini artırıyor.

Sudan'daki iç savaş dördüncü yılına girerken dış güçlerin SİHA ve askeri destekleriyle derinleşiyor. Somali'de ise eyaletlerin merkezi hükümetle anayasal krizi dış aktörlerin etkisiyle büyüyor. Raporda, ABD'nin Türkiye gibi aktörlerle iş birliği yapması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'nin Etiyopya ihtilaflarında arabuluculuk sicili olduğu ve Katar'la birlikte Kızıldeniz'deki gerilimi azaltmada kritik rol oynadığı belirtiliyor.

ABD'nin Afrika Boynuzu'nu göz ardı etmemesi gerektiği, İran ve Rusya'nın Sudan'daki boşlukları kullandığı uyarısı yapılıyor. Türkiye, Katar ve Afrika Birliği'nin arabuluculuk çabalarının desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

