Af Örgütü Fransa, liseli eylemlerde polisin aşırı gücü ve gözaltılardan endişe duydu - Son Dakika
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Af Örgütü Fransa, liseli eylemlerde polisin aşırı gücü ve gözaltılardan endişe duydu

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Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi, eğitim koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan liselilere yönelik polis şiddeti görüntülerinden endişe duyduğunu bildirdi. Açıklamada, 28 Eylül'den bu yana eylemlerde 1793 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi (Amnesty International France), Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan liselilere güvenlik güçlerince uygulanan şiddete ilişkin görüntülerden endişe duyduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri sırasında yaşanan polis şiddetine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Fransız güvenlik güçleri tarafından şiddete uğrayan liselilerin görüntülerinin son derece endişe verici olduğu kaydedilirken, söz konusu liselilerin çoğunun reşit olmadığına işaret edildi.

"Onlar korunmalı, coplanmamalı." ifadesine yer verilen açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün söz konusu eylemlerde aşırı güç kullanımı konusunda uyarıda bulunduğu ve yüksek gözaltı sayısından endişe duyduğu bildirildi.

Eylemler kapsamında bazı göstericilerin şiddete başvurmasının da kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bu koşullarda bile orantılı güç kullanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, eylemler kapsamında 28 Eylül'de Val-D'Oise ilinde 14 yaşındaki bir gencin çenesine gaz kapsülü isabet ettiği aktarılırken, söz konusu gencin bu olay nedeniyle birçok dişini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polisin Alençon kentinde 29 Eylül'de, 14 yaşındaki liseli bir kız öğrenciyi boynundan şiddetle yakaladığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili çekilen görüntüde söz konusu öğrencinin 2 defa "Canımı yakıyorsunuz." şeklinde bağırdığı aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası hukuka göre kamusal düzeni sağlamak için "boyun kilidi teknikleri" kullanılmasının yasak olduğu vurgulanırken, bu tekniklerin kısa süreyle kullanılsa bile boyun ve nefes yollarına baskı uygulayarak kişileri yaralama ve öldürme riski taşıdığına dikkat çekildi.

Tours kentindeki eylem sırasında 30 Eylül'de bir lise öğrencisinin gözünden yaralandığı hatırlatılan açıklamada, reşit olmayan gençlerin ve liselilerin barışçıl şekilde gösteri düzenleme hakkı olduğu belirtildi.

Açıklamada, lise öğrencilerinin eğitim hakları için mücadele verdiği, okullarında öğretmen ve hemşireler istediği ve eylem yapan gençlere kulak verilmesi gerektiği kaydedildi.

Fransa'da lise öğrencileri, ülkenin farklı kentlerinde geçen haftadan bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi için okullarının önünde eylemler düzenliyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, 28 Eylül'den bu yana eylemlerde 1793 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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