AFAD, 170 Yeni Arama Kurtarma Personeli İle Kapasitesini Geliştiriyor - Son Dakika
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AFAD, 170 Yeni Arama Kurtarma Personeli İle Kapasitesini Geliştiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 170 yeni arama kurtarma personelinin göreve başladığını duyurdu. AFAD Başkanı Okay Memiş, yeni katılan personelle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

22.08.2024 19:16
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 170 yeni arama kurtarma personelinin göreve başladığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göreve yeni başlayan 170 arama kurtarma personelimizle kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz." ifadesine yer verildi.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in, kuruma yeni katılan personelle bir araya gelerek "hayırlı olsun" dileğinde bulunduğu ve başarı dilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 modül ve 12 başlıktan oluşan Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan yeni çalışma arkadaşlarımız bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek göreve hazır. Tüm gücümüzle olası afet ve acil durumlara karşı hazırlanmaya devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, 170 Yeni Arama Kurtarma Personeli İle Kapasitesini Geliştiriyor - Son Dakika

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