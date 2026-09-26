AFAD aydınlatma dronlarını 20 birliğe gönderdi, bu yıl 44 kişi sağ bulundu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet bölgelerinde gece yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 20 birliğe aydınlatma dronu aldı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, 81 ilde kullanılmak üzere 198 dron gönderildiğini, 600 personele dron ehliyeti verildiğini ve 100 personelin eğitimlerinin sürdüğünü açıkladı. Ergin, yapay zeka destekli yazılımlarla dron görüntülerinin analiz edildiğini ve bu sistem sayesinde bu yıl 44 kişinin sağ olarak bulunduğunu söyledi.

AFAD'ın hava operasyon kabiliyetini geliştirmek amacıyla 20 birliğe gönderdiği aydınlatma dronlarının kullanımı için Erzurum'da eğitim düzenlendi. Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Arama, Kurtarma Birlik Müdürü Fatih Kaçdı ve arama-kurtarma ekipleri katıldı. AFAD kampüsündeki eğitim amaçlı enkaz alanında gerçekleştirilen uygulamada, aydınlatma dronunun enkaz bölgesinin gece kesintisiz aydınlatılmasında kullanımı konusunda ekipler bilgilendirildi.

'KESİNTİSİZ AYDINLATMA SAĞLIYORUZ'

Eğitimin ardından açıklama yapan Ergin, AFAD'ın hava operasyon kabiliyetini her geçen gün artırdığını belirterek, "AFAD Başkanlığı olarak hava operasyon kabiliyetimizi her geçen gün yükselterek devam ediyoruz. 20 birliğimize aydınlatma dronlarını aldık, eğitim programları devam ediyor. Belli bir jeneratör kapasitesi sebebiyle kullandığımız dronların havada kalma süresi sınırlı. Bu aydınlatma dronları sayesinde bundan sonra enerji kesintisine sebep olacak bir durumu ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

Aydınlatma dronlarıyla kesintisiz aydınlatma imkanı sağlandığını ifade eden Ergin, "Şu an burada bulunduğumuz ortamda da kesintisiz aydınlatma sistemini kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere dron yukarıda çalışıyor. Enkazdaki arkadaşlarımız, bu dron eğitimi alan arkadaşlarımız teknik kullanımını öğreniyorlar. Bundan sonra 20 birliğimizdeki birlik müdürlerimizin ve il müdürlerimizin koordinasyonunda bu sistemleri AFAD Başkanlığımıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

44 KİŞİ SAĞ BULUNDU

AFAD'ın hava operasyon kapasitesinin artırılması kapsamında 81 ile 198 dron gönderildiğini belirten Ergin, 600 personele dron ehliyeti verildiğini, 100 personelin eğitimlerinin ise devam ettiğini söyledi. 3 İHA'nın yanı sıra faydalı yük taşıyabilen 1 dron da aldıklarını kaydeden Ergin, yapay zeka destekli yerli yazılımların da operasyonlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Ergin, "Çok uzun zamanlı arazi aramalarında, dağ bölgelerindeki kayıp aramalarında, kayıp vatandaşlarımızın aramalarında yapay zekayla bunu bütünleştirip entegre ettik. Bu sayede insan uzvu olma ihtimali olan bir veriyi, oradaki bölgesel lokasyonuyla birlikte bize atıyor" dedi.

Yapay zeka destekli sistemin, dronlardan alınan görüntüleri analiz ederek ekiplerin belirlenen koordinatlara yönlendirilmesini sağladığını belirten Ergin, "Bütün arazinin taranmasına gerek bırakmadan aldığı görüntünün yüzde 50, yüzde 65, yüzde 70 insan olma özelliği olması halinde bölgenin koordinatını ekiplerimize gönderiyor. Yapay zeka destekli yazılımlarla birlikte dronlardan aldığımız görüntüyle de binlerce metrekare alanı aramak yerine operasyonlarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl bu operasyon sayesinde 44 vatandaşımızı sağ olarak bulduk" diye konuştu.

AFAD'IN PERSONEL VE ARAÇ KAPASİTESİ ARTIRILDI

AFAD'ın teknik imkanlarının yanı sıra insan kaynağının da genişletildiğini belirten Ergin, arama-kurtarma teknisyeni kadrosunun artırıldığını söyledi. Ergin, "Operasyon kabiliyetimizi yükseltmek adına insan kaynağımız da genişledi. 2 bin 931 yeni verilen kadroyla arama kurtarma teknisyen ve tekniker sayımızı 5 bin 700'e çıkardık. Yeni aldığımız 250 adet arama kurtarma aracını envanterimize katarak kapasitemizi yükselttik" dedi.