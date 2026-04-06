AFAD Dalgıçları AA\'nın 106. Yılını Kutladı

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açtı.

Dalgıçlar, Bafra ilçesinde M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik dönemde savunma amaçlı inşa edilen 2 bin 300 yıllık Asarkale önünden geçen Kızılırmak üzerindeki Altınkaya Barajı'nın serin sularına daldı.

Su sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede 17 metre derine inen dalgıçlar, burada 3 metre uzunluğundaki "Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız" pankartını açtı.

Daha sonra dalgıçlar pankartı su yüzeyinde de açtı.

Bu anlar AA ekibi tarafından GoPro kamera ve dronla görüntülendi.