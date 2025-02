AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni

Güncel

Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı

ELAZIĞ - Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri, düzenlenen törenle sertifika ve kimlik kartlarını aldı.

Elazığ AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerle, afetlerde gönüllü olarak görev alacak AFAD gönüllüleri yetişiyor. İnsani yardım ve psikososyal destek eğitimi, yangın, farkındalık, ilkyardım gibi alanlarda eğitim alan gönüllüler, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törenle sertifika kimlik kartlarını teslim aldı.

Doğal afetlerin dünyanın ve ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bu gerçekle yaşamaya her zaman için hazırlıklı olmak durumundayız. Bu çerçevede de aynı zamanda, toplumun her kesiminin bilinçlenmesi lazım. Elazığ'da bin 400'e yakın arama kurtarma personeli yetiştirdik. Her geçen gün çok daha iyiye gidiyoruz. Sadece arama kurtarma ekipleri olarak değil, aynı zamanda destek ekipleri, lojistik ve tahliyenin çok iyi bir şekilde koordine edilmesi gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız tam olarak budur. Ülkemiz, deprem bölgesi içerisinde var olan bir ülke. Dolayısıyla doğal afetler gerçeğimiz olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bizler, çok daha iyi organize olmuş bireyler olacağız. Arama ve kurtarma birliklerimiz o dönemde destanlar yazdı. Çok büyük fedakarlıklar ve dayanışma içerisinde çalışmalar yapıldı. Bu anlamda, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah bizde geçmişe bakarak ders alan kişiler olarak çok daha iyi organize olarak bundan sonraki doğal afetlerde ve depremlerde yıkımın etkisini en aza indirecek şekilde gayret göstereceğiz. Çok daha bilinçli bir şekilde tatbikatlarımızı yapacağız. Hazır olmamızı daha da üst noktalara getirecek bir çalışma içerisindeyiz. Burada ekipleri kurduk plaketlerini ver armalarını verdik değil, haberli ve habersiz olarak arkadaşlarımız sürekli bir araya gelecek. Bir şeylerin olması gerekmiyor, bazı şeyler yaşanmadan tatbikatlarımızı yapalım ki Allah korusun herhangi bir ihtiyaç anında arkadaşlarımız tam ve tekmil olarak ne yapacaklarını bilerek bizlerle bir araya gelsinler" dedi.