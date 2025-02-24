AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni

Elazığ'da AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamlayarak sertifika ve kimlik kartlarını aldı.

24.02.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı

ELAZIĞ - Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri, düzenlenen törenle sertifika ve kimlik kartlarını aldı.

Elazığ AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerle, afetlerde gönüllü olarak görev alacak AFAD gönüllüleri yetişiyor. İnsani yardım ve psikososyal destek eğitimi, yangın, farkındalık, ilkyardım gibi alanlarda eğitim alan gönüllüler, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törenle sertifika kimlik kartlarını teslim aldı.

Doğal afetlerin dünyanın ve ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bu gerçekle yaşamaya her zaman için hazırlıklı olmak durumundayız. Bu çerçevede de aynı zamanda, toplumun her kesiminin bilinçlenmesi lazım. Elazığ'da bin 400'e yakın arama kurtarma personeli yetiştirdik. Her geçen gün çok daha iyiye gidiyoruz. Sadece arama kurtarma ekipleri olarak değil, aynı zamanda destek ekipleri, lojistik ve tahliyenin çok iyi bir şekilde koordine edilmesi gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız tam olarak budur. Ülkemiz, deprem bölgesi içerisinde var olan bir ülke. Dolayısıyla doğal afetler gerçeğimiz olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bizler, çok daha iyi organize olmuş bireyler olacağız. Arama ve kurtarma birliklerimiz o dönemde destanlar yazdı. Çok büyük fedakarlıklar ve dayanışma içerisinde çalışmalar yapıldı. Bu anlamda, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah bizde geçmişe bakarak ders alan kişiler olarak çok daha iyi organize olarak bundan sonraki doğal afetlerde ve depremlerde yıkımın etkisini en aza indirecek şekilde gayret göstereceğiz. Çok daha bilinçli bir şekilde tatbikatlarımızı yapacağız. Hazır olmamızı daha da üst noktalara getirecek bir çalışma içerisindeyiz. Burada ekipleri kurduk plaketlerini ver armalarını verdik değil, haberli ve habersiz olarak arkadaşlarımız sürekli bir araya gelecek. Bir şeylerin olması gerekmiyor, bazı şeyler yaşanmadan tatbikatlarımızı yapalım ki Allah korusun herhangi bir ihtiyaç anında arkadaşlarımız tam ve tekmil olarak ne yapacaklarını bilerek bizlerle bir araya gelsinler" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Sağlık, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 Canlı anlatım Dev derbi başladı Canlı anlatım! Dev derbi başladı
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 20:06:58. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD Gönüllülerine Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.