AFAD Gönüllüsü Kadınlar Havza'da Yardımda

13.05.2026 15:44
Samsun'un Havza ilçesindeki sel felaketine 6 ilden gelen AFAD gönüllüsü kadınlar destek oluyor.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından 6 ilden gelen AFAD gönüllüsü kadınlar, yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

Havza'da dün şiddetli yağış sonrası merkezden geçen derenin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçede kadınlar, su basan iş yerlerinin ve evlerin temizlenmesi için seferber oldu.

Samsun'a 6 farklı şehirden gelen yaklaşık 50 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü kadın, iş yeri ve ev sahipleriyle su baskınının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede temizlik yapıyor.

AFAD gönüllüsü öğretmen Buket Nuriye Arslan, AA muhabirine, Amasya'dan sel bölgesine geldiğini, insanlara yardım ettiklerini söyledi.

Herkesin işini bırakarak "Ne yapabiliriz, hangi işin başını tutabiliriz?" düşüncesiyle harekete geçtiğini anlatan Arslan, "'Havza'ya gidelim.' dedik. Sabah erken buraya gelerek esnafın yardımına koştuk. İş yerlerini ve evleri su basmış. Suyun temizlenmesi için tahliye yapıyoruz. Kaba pisliği dışarı atıyoruz. İçeride yoğun çamur var. Alt katlar, yani depolar su altında. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Gönüllülerden Ebrar Cömert de selin hemen ardından Havza'ya geldiklerini belirterek, "Dün akşam saat 9 gibi bize düşen ihbarla yarım saat içinde koordine olup toplanıp buraya geldik. Bu sabahtan itibaren alanı gezdik ve nereye yardım edilebileceğini belirledik. Teker teker dükkanlara girdik. Vatandaşlarımızla birlikte etrafı temizliyoruz. Bu iş gönüllülük olduğu için zor gelmiyor. Keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum'dan çalışmalara destek olmak için gelen Fatima Sarıer ise AFAD destek gönüllüsü olduğunu dile getirerek, "Aktivasyon eğitimi aldım ve 5-6 yıldır devletimizin bu şekilde yanındayız. Nerede afet olursa orada biz varız. Selin başladığı ilk andan beri tetikteyiz. Hazır şekilde her ilimiz için destek gönüllüsüyüz. Vatandaşımızın nerede yardımı olursa ona koşuyoruz." diye konuştu.

"Onlar varken daha güçlüyüz"

Samsun AFAD Müdürü Ahmet Matur ise selin ardından 1000'den fazla kamu personeli ve 400'den fazla iş makinesiyle Havza'nın normal hayata dönmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Bir an önce yaraları sarmak istediklerini vurgulayan Matur, şunları kaydetti:

"150 AFAD gönüllümüz, iyi günde, kötü günde bizimle birlikte olan gönüllülerimiz, gece gündüz demeden bizimle birlikte olduklarını Havza'da da bize göstermiş oldu. Türk kadınının fedakarlığını buradaki çalışmalarda da görmüş olduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar varken daha güçlüyüz. Sadece Samsun'dan değil, 6 farklı ilden bize sevk edilen gönüllülerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Buraya gelmek için yolda olan gönüllülerimiz de var. İnşallah selin yaralarını birkaç gün içerisinde gönüllülerimizle, kamu çalışanlarımız, askerlerimiz, sivil toplum kuruluşu üyelerimizle sarmaya gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

