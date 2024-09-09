AFAD ve AA'dan Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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AFAD ve AA'dan Arama Kurtarma Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi başladı. Eğitimde, AFAD'ın faaliyetleri, kurtarma teknikleri ve acil durum eylem planı gibi konular ele alındı.

09.09.2024 17:52
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi başladı.

Eğitimin ilk gününde AA'nın çeşitli birimlerinden 32 personel, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Eğitimde, arama kurtarma teknisyeni İsmail Koçhan tarafından AFAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi, olay yeri, araç, ekipman, kazazede ve kamp alanı güvenliği için yapılması gerekenler anlatıldı.

Ayrıca, kişisel koruyucu ekipmanlar, operasyonel lojistik ile kurtarma malzemeleri, yükleme planı ve acil durum eylem planının hazırlanması, kamp malzemelerinin planlanması, alan seçimi ve yerleşim planı, yapı türleri, binalarda görülen yıkılma formasyonları, ekip oluşumu ve arama kurtarma ekibinin sevk edilmesi, arama yapma teknikleri, sahaya giriş süreci ve sahada yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı derslerin de bulunduğu eğitim programı, cumartesi günü yapılacak saha tatbikatı, değerlendirme ve sınavın ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sağlık, Güncel, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ve AA'dan Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

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