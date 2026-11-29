ÇATALCA'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde mahsur kalan 66 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, Çatalca'da sel ve su baskınlarına neden oldu. İlçede özellikle Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan yağışın ardından dere yatağı taştı. Dereden taşan sular kısa sürede çevredeki sokaklara yayıldı. Sokakların suyla kaplandığı bölgede bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Sel nedeniyle bölgede bulunan bazı kişiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

66 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, sel sularının arasında mahsur kalan 66 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Botlarla yürütülen çalışmalarda mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. Kurtarılanlar olay yerine bulunan sağlım ekiplerinin kontrolünden geçirildi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Diğer yandan, selde mahsur kalan kişilerin ekipler tarafından kurtarıldığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma anları AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından da kameraya alındı. Görüntülerde, itfiaye ekiplerinden 1 kişinin sel sularının bulunduğu bölgede mahsur kalan kişilere ulaşmak için yüzdüğü anlar görülüyor. Ekiplerin sel sularında botlarla ilerleyerek mahsur kalanları kurtardığı anlar da görüntülerde yer alıyor.