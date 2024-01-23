Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) malzeme ve ekipmanlarının yerli sanayicilerden tedarik edilmesi için başlatılan "AFAD Yerlileştirme Projesi", İzmir'de tanıtıldı.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın önemini vurguladı.

Kamu kurumlarından gönüllülerin de katılımıyla arama kurtarma sayısını 100 bine çıkarmayı planladıklarını anlatan Ergin, "100 bin kişiyi yetiştirdiğimiz gibi onların teçhizatlarını da temin etmemiz gerekiyor. Bugün buradaki amacımız bu. Şu an 40 bin civarında arama kurtarmacımız oldu. Bunu 6-7 ay içinde 100 bine çıkaracağız. İthal ürünlere milyonlarca dolar para ödüyoruz. Ülkenin kendi imkan ve kabiliyetleriyle kendi malzemelerini yapabilsin istiyoruz. Alım garantisi vereceğiz." dedi.

Denizli'den bir firmanın, 5 bin 900 avroya ithal edilen bir ürünü, 2 bin 500 avroya ürettiğini kendilerine bildirdiğini de aktaran Ergin, yerlileştirme projesi kapsamında bugüne kadar 25 sanayicinin "Üretebiliriz", 5 sanayicinin de "Son aşamaya geldik" dediğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da afet meselesinin sadece şehirlerin meselesi olmadığını, her şeyin de devletten beklenemeyeceğini vurguladı.

AFAD'a yardımcı olmanın önemine işaret eden Yorgancılar, "36 ithal ürünün yerlileştirilmesi ile ilgili bir fırsat var. 6,5 milyar liraya yakın bir para harcanıyor ithalat için. Bu para yerlileştirme maksadıyla İzmirli sanayicin ayağında. Akşama kadar görüp tespit edip yapabileceklerine yerli çözüm bulmak için önemli bir fırsat." dedi.

Toplantı sonrası sanayiciler, AFAD'ın ithal ettiği malzemelerden 36'sının sergilendiği alanı gezdi.