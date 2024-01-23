 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AFAD Yerlileştirme Projesi İzmir'de Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD Yerlileştirme Projesi İzmir'de Tanıtıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) malzeme ve ekipmanlarının yerli sanayicilerden tedarik edilmesi için başlatılan 'AFAD Yerlileştirme Projesi', İzmir'de tanıtıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 25 sanayici 'Üretebiliriz', 5 sanayici de 'Son aşamaya geldik' dedi.

AFAD Yerlileştirme Projesi İzmir\'de Tanıtıldı
23.01.2024 - 12:41,
Abone Ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) malzeme ve ekipmanlarının yerli sanayicilerden tedarik edilmesi için başlatılan "AFAD Yerlileştirme Projesi", İzmir'de tanıtıldı.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın önemini vurguladı.

Kamu kurumlarından gönüllülerin de katılımıyla arama kurtarma sayısını 100 bine çıkarmayı planladıklarını anlatan Ergin, "100 bin kişiyi yetiştirdiğimiz gibi onların teçhizatlarını da temin etmemiz gerekiyor. Bugün buradaki amacımız bu. Şu an 40 bin civarında arama kurtarmacımız oldu. Bunu 6-7 ay içinde 100 bine çıkaracağız. İthal ürünlere milyonlarca dolar para ödüyoruz. Ülkenin kendi imkan ve kabiliyetleriyle kendi malzemelerini yapabilsin istiyoruz. Alım garantisi vereceğiz." dedi.

Denizli'den bir firmanın, 5 bin 900 avroya ithal edilen bir ürünü, 2 bin 500 avroya ürettiğini kendilerine bildirdiğini de aktaran Ergin, yerlileştirme projesi kapsamında bugüne kadar 25 sanayicinin "Üretebiliriz", 5 sanayicinin de "Son aşamaya geldik" dediğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da afet meselesinin sadece şehirlerin meselesi olmadığını, her şeyin de devletten beklenemeyeceğini vurguladı.

AFAD'a yardımcı olmanın önemine işaret eden Yorgancılar, "36 ithal ürünün yerlileştirilmesi ile ilgili bir fırsat var. 6,5 milyar liraya yakın bir para harcanıyor ithalat için. Bu para yerlileştirme maksadıyla İzmirli sanayicin ayağında. Akşama kadar görüp tespit edip yapabileceklerine yerli çözüm bulmak için önemli bir fırsat." dedi.

Toplantı sonrası sanayiciler, AFAD'ın ithal ettiği malzemelerden 36'sının sergilendiği alanı gezdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, AFAD, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Yerlileştirme Projesi İzmir'de Tanıtıldı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD Yerlileştirme Projesi İzmir'de Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement