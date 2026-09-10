AfD, Mecklenburg-Vorpommern seçim anketinde yüzde 36 ile önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AfD, Mecklenburg-Vorpommern seçim anketinde yüzde 36 ile önde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesi INSA anketinde AfD yüzde 36 oyla birinci sırada yer aldı. SPD yüzde 33 ile ikinci olurken AfD'nin tek başına hükümet kurmasına yetecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için yapılan son ankette Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 36 ile birinci sırada yer alıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için INSA kurumu anket düzenledi.

Seçimden önce yapılan son ankete göre, AfD yüzde 36 oy ile birinci, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 33 oy ile ikinci sırada yer alırken, Sol Parti'nin (Die Linke) oyu yüzde 11, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oyu da yüzde 7'de kaldı.

Yeşiller ise yüzde 5 ile seçim barajının sınırında yer aldı.

Yüzde 36'lık oy oranı AfD'nin tek başına hükümet kurması için yeterli çoğunluğu sağlamıyor.

AfD'nin bir koalisyon ortağı bulamaması halinde SPD, Sol Parti ve Yeşillerin oluşturacağı koalisyon sandalye dağılımına bağlı olarak matematiksel açıdan mümkün görünüyor.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının ardından AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasında da ivme kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Leif-Erik Holm, Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucunun partisinin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasının son iki haftasına "gerçekten büyük bir destek" sağladığını söyledi.

Baltık Denizi kıyısındaki eyalet, özellikle turizm sektöründeki ağırlığıyla öne çıkıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 1,3 milyon seçmenin 20 Eylül'de sandık başına gitmesi bekleniyor.

2021'de yapılan son eyalet meclisi seçimlerinde yüzde 39,6 oyla SPD birinci olmuş ve koalisyon hükümeti kurmuştu.

AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül Pazar günü yapılan seçimleri, yüzde 43,8 oyla açık farkla kazanmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, Almanya, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel AfD, Mecklenburg-Vorpommern seçim anketinde yüzde 36 ile önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trabzonspor’da ibre Şenol Güneş’e döndü Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
Rusya’nın tatil cennetinde alevler yükseldi İnsansız deniz araçlarıyla vurdular Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 20:03:26. #7.12#
SON DAKİKA: AfD, Mecklenburg-Vorpommern seçim anketinde yüzde 36 ile önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement