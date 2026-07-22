Afgan Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Hızlanıyor - Son Dakika
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Afgan Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Hızlanıyor

Afgan Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Hızlanıyor
22.07.2026 12:43
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Nisan 2025'ten bu yana 1,6 milyon Afgan mülteci Pakistan'dan ülkesine döndü.

KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Nisan 2025'ten bu yana 1,6 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının salı günü Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak bildirdiğine göre, 1 Nisan'dan bu yana 1.692.147 kişi ülkeye geri döndü. Örgüte göre, tutuklanma korkusu birçok kişiyi ülkeyi terk etmeye zorlayan temel faktör olmaya devam ediyor.

Örgüt, 15 Eylül 2023'ten bu yana Pakistan'dan toplam 2,5 milyon Afgan mültecinin ülkeye döndüğünü belirtti.

Afganistan'ın İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu ise, yalnızca pazartesi günü Pakistan ve İran'da bulunan 616 aileden 3.293 kişinin ülkeye dönüş yaptığını açıkladı.

Çoğu kayıtsız olan tahmini 6 milyon Afgan mülteci, halihazırda çoğunlukla İran ve Pakistan olmak üzere yurtdışında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Hızlanıyor - Son Dakika

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