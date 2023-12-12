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Afgan-Türk Maarif Okulları'nda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Afgan-Türk Maarif Okulları'nda mezuniyet heyecanı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türkiye Maarif Vakfı'na ait okullarda 600'den fazla öğrenci mezuniyetlerini kutladı. Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı ve TMV yetkilileri de törende hazır bulundu.

Afgan-Türk Maarif Okulları\'nda mezuniyet heyecanı
12.12.2023 - 15:51,
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in Teymeni bölgesinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Dar-ul Ulum lisesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

TMV'ye ait 11 okulda 600'den fazla öğrenci eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı.

Bu kapsamda başkent Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Dar-ul Ulum lisesi öğrencilerinin mezuniyeti için düzenlenen törene Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari başta olmak üzere birçok devlet yetkilisi, TMV Asya Pasifik Bölgesi Daire Başkanı Salih Sağır, Afgan-Türk Okulları yetkilileri ile çok sayıda veli katıldı.

Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Nazari, törendeki konuşmasında, Afgan-Türk okullarının eğitimini övdü.

Nazari, Afganistan'ın zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek eğitim faaliyetleriyle Afganistan'ın beşeri sermayesine olan katkılarından dolayı Türkiye ve TMV'ye teşekkür etti.

TMV Asya Pasifik Bölgesi Daire Başkanı Sağır da TMV'nin dünya çapındaki eğitim faaliyetlerine değindi.

Verdikleri kaliteli eğitimle Afganistan'ın gelecek nesillerini yetiştirdiklerini aktaran Sağır, bu okullardan mezun olan öğrencilerin Türkiye ve Afganistan ilişkilerini güçlendireceğini ve iki ülke arasında köprü görevi göreceğini belirtti.

Sağır, İslam dünyasında yaşanan zulmün durması için gençlerin eğitimini çok önemsediklerini söyledi.

Törende, okuldan mezun olan 26 öğrenci kep attı ve ülkelerine faydalı bir birey olmak için eğitimlerine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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