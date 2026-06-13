Afganistan'a 3.700 Mülteci Döndü - Son Dakika
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Afganistan'a 3.700 Mülteci Döndü

Afganistan\'a 3.700 Mülteci Döndü
13.06.2026 14:02
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Son bir haftada Pakistan'dan 763 Afgan serbest bırakıldı, 3.700 mülteci ülkelerine geri döndü.

KABİL, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, son bir hafta içinde Pakistan'da tutuklu bulunan 763 Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını, son 24 saatte ise 3.700 Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan'daki cezaevlerinde çeşitli suçlardan tutuklu olan Afgan vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yer alan Spin Boldak ile doğudaki Nangarhar vilayetinde yer alan Torkham sınır kapıları üzerinden ülkelerine döndüğünü belirtti.

Yurt dışında yaşadığı tahmin edilen 6 milyondan fazla Afgan vatandaşının büyük bölümü Pakistan ve İran'da bulunuyor. Her iki ülke de son dönemde kayıt dışı yabancı uyrukluların ülkelerine geri dönmeleri yönündeki baskılarını artırmış durumda.

Kaynak: Xinhua

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