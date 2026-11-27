Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mali ve İdari İşler Bakan Yardımcısı Mevlevi Şehabeddin Sakıb, ihracat ve ithalatın daha rahat yapılabilmesi için bölge ve dünya ülkelerine Afgan iş insanlarına yönelik transit ve gümrük işlemlerini kolaylaştırma çağrısında bulundu.

İstanbul'da düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'na 40 kişilik ticari heyetle katılan Sakıb, AA muhabirine fuardaki temaslarını ve Afganistan'ın dış ticaret hedeflerini değerlendirdi.

Afgan iş insanlarının küresel pazarlara erişiminde karşılaştığı en büyük engelin transit ve gümrük süreçleri olduğuna dikkati çeken Sakıb, "Bölge ve dünya ülkelerinden, ihracat ve ithalatın daha kolay yapılabilmesi için Afgan iş insanlarına transit ve gümrük işlemlerinde gerekli kolaylıkları sağlamalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Afganistan'ın stratejik coğrafi konumundan yararlanarak ülkeyi Orta Asya'ya açılan bir köprü ve transit güzergah haline getirmeye odaklandıklarını kaydeden Sakıb, fuar sonrasında başta ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde iş insanları arasında doğrudan bağlar kurmayı hedeflediklerini aktardı.

-"Diğer ülkelerde 3-4 yıl süren projeler Afganistan'da bir yılda sonuçlanıyor"

Yerli ürünleri tanıtmak, yabancı yatırım çekmek ve İslam ülkelerinin pazarlarına yeni ihracat yolları açmak amacıyla fuarda yer aldıklarını belirten Sakıb, ülkede güvenliğin sağlandığını ve başta Türk iş insanları olmak üzere tüm yabancı yatırımcılar için her sektörde ticaret ve yatırım zemininin tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Yabancı yatırımcıları çekmek ve iş insanlarını desteklemek için kapsamlı kolaylıklar sunduklarını ifade eden Sakıb, şunları kaydetti:

"Tüm çabamız iş insanlarına hizmet etmek ve ekonomik süreçleri kolaylaştırmaktır. Yabancı yatırımcılara proje ve yatırım fırsatlarının yer aldığı bir liste sunduk. Başka ülkelerde 3 veya 4 yıl sürebilecek projeler, Afganistan'da bir yılda sonuç veriyor."

Türk yatırımcılarla işbirliği ve küresel rekabet vurgusu

Türkiye pazarının Afgan ürünleri için oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Sakıb, Türk yatırımcıların halihazırda Afganistan'da faaliyet gösterdiğini, Türkiye'deki pek çok iş insanının da ülkelerinde ekonomik faaliyet yürütmeye ilgi duyduğunu söyledi.

Yalnızca Türk yatırımcılara değil, tüm İslam ülkelerinden ve dünyanın dört bir yanından gelecek girişimcilere gerekli kolaylıkları sağladıklarını belirten Sakıb, Afgan ürünlerinin kalite, standart ve helal kriterleri açısından üst düzeyde olduğunu ve küresel pazarlarda tam rekabet gücüne sahip bulunduğunu vurguladı.

Sakıb, Türkiye ile yürütülen ticari işbirliklerinin ve Helal Expo gibi uluslararası organizasyonlara katılımın, Afganistan'ın ekonomik büyümesine, ihracatının artmasına ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.