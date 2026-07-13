Afganistan\'da 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya

KABİL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'da 5 yaşın altındaki 3,7 milyon çocuğun yüksek düzeyde yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

UNICEF tarafından pazar günü yayımlanan raporda, tekrarlayan salgın hastalıklar, düşük aşılama oranları, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin yanı sıra fon ve malzeme açıkları gibi birbiriyle bağlantılı birçok faktörün krizi derinleştirdiği belirtildi.