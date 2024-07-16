Afganistan'da Aşure Günü'nde GSM Operatörleri Hizmetleri Durdurdu - Son Dakika
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Afganistan'da Aşure Günü'nde GSM Operatörleri Hizmetleri Durdurdu

Afganistan'da faaliyet gösteren GSM operatörleri, Aşure Günü'nde terör saldırısı tehdidi nedeniyle hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu. Başkent Kabil başta olmak üzere, özellikle Şii Afganların yoğun yaşadığı bölgelerde cep telefonu kullanıcıları arama yapamadı, mesaj atamadı ve internete bağlanamadı. GSM operatörleri güvenlik önlemi olarak cep telefonu sinyallerini geçici olarak kesti. Afganistan'da özellikle Şiiler, terör örgütü DEAŞ tarafından özel günlerde hedef alınıyor ve bu nedenle GSM operatörleri faaliyetlerini durdurabiliyor. Afganistan geçici hükümetinden konuya dair henüz açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri ise anma törenlerinin düzenlendiği alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı.

16.07.2024 14:15
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Afganistan'da faaliyet gösteren GSM operatörleri, Aşure Günü'nde terör saldırısı tehdidi nedeniyle hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Başkent Kabil başta olmak üzere, özellikle Şii Afganların yoğun yaşadığı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren cep telefonu kullanıcıları arama yapamadı, mesaj atamadı ve telefonlarından internete bağlanamadı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, GSM operatörleri güvenlik önlemi kapsamında cep telefonu sinyallerini geçici olarak kesti.

Afganistan'da özellikle Şiiler, özel günlerde terör örgütü DEAŞ tarafından hedef alınıyor. Bu nedenle cuma namazları ya da özel dini günlerde önlem amacıyla GSM operatörleri faaliyetlerini geçici süreliğine durdurabiliyor.

Afganistan geçici hükümetinden konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, güvenlik güçleri herhangi bir güvenlik tehdidine karşı anma törenlerinin düzenlendiği alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Benzer güvenlik önlemleri geçen yıllarda da alınmıştı.

Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan muharremin 10'uncu gününde kutlanıyor.

Kaynak: AA

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