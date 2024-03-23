Afganistan\'da işsiz gençlere takı tasarımı ve kuyumculuk kursu

Afganistan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE), işsiz Afgan gençlere yönelik takı tasarım ve kuyumculuk teknikleri kursu düzenlemeye başladı.
YEE Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörlüğü kültürel içerikli kursların yanı sıra meslek edindirme kurslarını da hayata geçiriyor.
Türkçe dil eğitiminin yanında tezhip, hat ve Osmanlıca gibi kültürel kurs faaliyetleri de yürüten YEE, işsiz Afgan gençlere yönelik 6 ay sürecek takı tasarım ve kuyumculuk teknikleri kursu başlattı.
Bu kapsamda 20 katılımcı, haftanın 2 günü dersleri takip ederek, kolye, yüzük, bileklik ve küpe gibi ürünleri tasarlayacak.
Kurs sonunda sertifika verilecek katılımcılar elde ettikleri mesleki becerilerle iş arayışına girecek.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs sonucunda katılımcıların takı tasarım ve kuyumculuk alanında iş bulmasını arzu ettiklerini söyledi.
"Bu kurs aynı zamanda hem meslek edindirme hem de kültür sanat kurslarımızla da ortak kurslar kapsamına girmektedir." diyen Güngör, "Kültürel kurslarımızın yanında meslek edindirme kurslarıyla da Afgan halkına faydalı olmak istedik. İşsizliğin yoğun olduğu Afgan toplumunda, istihdam ortamı oluşturmaya katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.
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