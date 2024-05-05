Afganistan'da Kadınlar Resim Kurslarıyla Sosyal Hayata Katılıyor - Son Dakika
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Afganistan'da Kadınlar Resim Kurslarıyla Sosyal Hayata Katılıyor

Afganistan\'da Kadınlar Resim Kurslarıyla Sosyal Hayata Katılıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de genç kadınlar, resim kurslarına katılarak hem sosyal hayata katılıyor hem de yaptıkları tabloları satarak kazanç elde ediyor. Kursiyerler, eğitim yasağı nedeniyle üniversiteye gidemeyen genç öğrencilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) yerleşkeleri dahil çeşitli galerilerde sergilenen tablolar, Afganistan'ın tanınmış şahsiyetlerinin portreleri ve ülkenin doğal güzelliklerini resmediyor. Kadınlar, Taliban yönetiminden destek ve çalışma izni talep ediyor.

05.05.2024 11:05
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de resim kursuna giden genç kadınlar, hem sosyal hayata katılıyor hem de yaptıkları tabloları satarak kazanç elde ediyor.

Başkentte 30'a yakın kursiyer, bir yıldır haftanın 5 günü Özel Meşhel Üniversitesinin Çiçekçiler Sokağı'nda tahsis ettiği 30 metrekarelik atölyede eğitim alıyor. Bazı kursiyerler, derslere katılabilmek için her gün en az 2-3 saat yol katediyor.

Kadın kursiyerlerin çoğunluğunu eğitim yasağı nedeniyle kazandıkları üniversitelere gidemeyen 18 ile 25 yaş arası öğrenciler oluşturuyor.

Şu ana kadar Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'daki yerleşkeleri dahil çeşitli galerilerde hünerlerini sergileyen genç kadınlar, kendilerine destek verilmesini istiyor ve hemcinslerine sanat öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Tablolarda genellikle Afganistan'ın tanınmış şahsiyetlerinin portreleri ile ülkenin doğal ve tarihi güzellikleri resmediliyor.

Kimi Afganlar, Taliban yönetiminin önde gelen isimlerinin kimileri de sevdiklerinin portrelerini sipariş veriyor. Sipariş üzerine tablolar, en kısa sürede tamamlanarak teslim ediliyor.

Tablolar, boyutuna, çalışılan konunun zorluğuna ve işçiliğe göre ücretlendiriliyor.

"Sanat öğrenmek motivasyon sağlıyor"

21 yaşındaki eğitmen Müjgan Durrani, son bir yılda 20'den fazla yerde resimlerini sergilediklerini ve faaliyetlerini artırmak istediklerini söyledi.

Durrani, resme ilgi duyan arkadaşlarıyla hemcinsleri için hobi alanı oluşturmak ve psikolojik sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için atölyeyi kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban yönetiminden bizler için galeri tesis etmelerini, kadınlara çalışma izni vermelerini, kendimizi geliştirmemiz ve geleceğimizi inşa etmemiz için olanak sağlamasını, okul ve üniversitelerin yeniden açılmasını istiyoruz. Daha önce evde olup şu an atölyemize gelen kızların sanat öğrenmesi, çalışmaya dair iyi bir motivasyon sağlıyor. Eğitim yasağı nedeniyle bu sanata yönelmeleri, psikolojik sorunlara sürüklenmelerinin de önüne geçiyor."

19 yaşındaki Sima Seyidbaşa da atölyeye her gün iki saatlik mesafedeki evinden gelip gittiğini anlattı.

Resim alanında ilerlemek ve başarılı kariyere sahip olmak istediğini dile getiren Seyidbaşa, şunları kaydetti:

"Resim iyi hisler veriyor, motivasyon veriyor. Evde duramıyoruz, durunca kötü hissediyoruz. Evde kaldığımız bir yılda depresyona girdik. Doktorlar, bir uğraşımızın olmasını önerdi. Bu da zihnimizi olumlu etkileyen en iyi yöntemdi. Resim yapmak mutlu ediyor."

Afganistan'da Taliban yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından kadınlara sosyal hayatta ve çalışma yaşamında getirilen kısıtlamalar, uluslararası alanda da geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Kadınlar Resim Kurslarıyla Sosyal Hayata Katılıyor - Son Dakika

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