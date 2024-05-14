Afganistan'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Mehran - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afganistan'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Mehran

Afganistan\'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Mehran

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde yayın yapan Radyo Mehran, kadınların sesini duyurmayı hedefliyor. Kadın çalışanların çoğunlukta olduğu radyo, sağlık, eğitim, kültür ve kadın odaklı programlarla yayın yapıyor. Radyo Mehran, gelecek günlerde çevre vilayetlere de yayın yapmayı planlıyor.

14.05.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde çalışanlarının çoğu kadın olan radyo kanalı, daha geniş coğrafyada yayın yapmayı hedefliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 89,3 frekansıyla yayın yapan 10 radyodan biri olan Radyo Mehran'ın 10 çalışanından 7'si kadın.

Tüm hafta günlük 18 saat yayın yapan radyodaki programlarda, ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, ahlakın faziletleri, tarih ve edebiyat konuları işleniyor.

Anne-çocuk sağlığı ile kadın odaklı programlar da radyonun popüler yayınları arasında yer alıyor.

Radyonun yayın akışında, Afganistan ve dünya genelinde meydana gelen olayların aktarıldığı haber bültenleri ile siyaset ve spor programları bulunuyor.

Ayrıca senaryosunu çalışanların yazdığı ve seslendirdiği birkaç radyo tiyatrosu yayınlanıyor.

Komşu vilayetlere açılmak istiyorlar

Kadın ve erkek çalışanlar, yayınlarını farklı saatlerde yapıyor. Kadınlar, radyoda Geçici Hükümetin uyguladığı kurallar çerçevesinde çalışıyor.

Radyo, ağırlıkla Özbekçe olmak üzere Darice (Farça'nın Afganistan'da konuşulan lehçesi), Peştuca ve Türkmence yayın yapıyor. Haftanın 4 günü sokak röportajları da yapılarak güncel konular hakkında Cüzcan halkının nabzı tutuluyor.

Yayın hayatına 2019'da başlayan Radyo Mehran yetkilileri, gelecek günlerde Sar-e Pol, Faryab, Herat, Belh gibi çevre vilayetlerde de yayın yapmak istediklerini, bunun için sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"Kadınların sesi olmak istiyoruz"

Radyo Mehran'ın kurucusu Cüzcanlı gazeteci Mahbub Mehran'ın eşi Nebila Mehran, radyo müdürü olarak çalışıyor.

Nebila Mehran, "Radyo Mehran kadınlar için açıldı. Cüzcan kadınlarının sesi olmak istiyoruz. Burası kadınların seslerini duyurabilecekleri bir mecra. İleride kadın katılımının daha fazla olduğu faaliyetleri artırmak istiyoruz." dedi.

Radyo Mehran'da 3 yıldır çalışan Sadiye Nazeri de haftanın 4 günü anne-çocuk sağlığı konusunda misafir ettiği konuklarıyla yayınlar yapıyor.

Afgan halkının günlük hayat pratiklerine dair bilgi içerikli programlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Nazeri, insanlardan olumlu dönüşler aldığını kaydetti.

Nazeri, "Burada bilgi içerikli programlar yapıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz ve bu durum bizim için çok faydalı. Konuklarımız aracılığıyla sadece biz değil dinleyicilerimiz de yeni şeyler öğreniyor. Çalışabildiğimiz böylesi bir radyonun olmasından çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer çalışan Süheyla Karger ise 5 yıldır radyoda görev yaptığını, hem teknik ekibe destek verdiğini hem de radyo tiyatrosunun senaryolarını yazdığını söyledi.

Karger, "Medya alanında çalışmaktan ve insanların sesini ulaştırmaktan son derece mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Afganistan, Edebiyat, Cüzcan, Radyo, Kültür, Medya, Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Mehran - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Mehran - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement