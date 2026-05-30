Afganistan'da Kamyon Kazası: 22 Ölü

30.05.2026 14:18
Pakistan'dan dönen göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da, Pakistan'dan dönen Afgan göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Laghman Vilayet Sözcüsü Abdulmalik Niazai, ülkenin başkenti Kabil ile Nangarhar vilayeti arasındaki yolda meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Pakistan'dan dönen Afgan göçmenleri taşıyan bir kamyonun ülkenin doğusundaki otoyolda devrildiğini aktaran Niazai, ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Niazai, yaralıların ülkenin Nangarhar'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Afganistan, Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

