Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde sabah meydana gelen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.
Kandahar'ın en büyük hastanelerinden olan Mirveis Hastanesi'nde çalışan ve adının açıklanmasını istemeyen bir doktor AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hastane verilerine göre, intihar saldırısı sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, en az 38 kişi yaralandı.
Taliban yönetimi ölü sayısını 3 olarak açıkladı
Kabil Bankasının Kandahar Şubesinde 08.00 sularında intihar saldırısı düzenlenmişti. Kandahar Emniyet Müdürlüğü, olay sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
Afgan medyasına göre, intihar saldırısı devlet memurlarının maaşlarını almak için banka kuyruğuna girdiği sırada düzenlendi.
Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasıyla ülkede güvenlik alanında ilerlemeler kaydedilse de zaman zaman kanlı saldırılar düzenleniyor.
Önemli bir kısmı Şii Hazaralara yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Kandahar'da İntihar Saldırısı: 26 Ölü - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söyledi. Montella, Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu ve bu maçın milli takımın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararını da açıkladı. Montella, Enes Ünal'ın da takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?