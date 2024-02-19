Afganistan\'da Kar Yağışı ve Çığ Felaketi: En Az 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Nuristan ve Pençşir vilayetlerinde şiddetli kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Saik, Nuristan vilayetinde gece boyunca yağan şiddetli karın Nurgram ilçesindeki Tetrin vadisinde toprak kayması ve çığ düşmesine sebep olduğunu belirtti.
Afet sonucu çok sayıda evin çığ ve toprak altında kaldığını ifade eden Saik, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 25 kişinin cesedine ulaştıklarını, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Öte yandan, Pençşir vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 maden işçisi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.
Afganistan'ın orta ve kuzey kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşılamıyor. Bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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