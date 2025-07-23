Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına göre vilayette bulunan Karkar Kömür Madeni'nde dün çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Maden Çökmesi: 6 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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