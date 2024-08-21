Afganistan'da Sel Felaketi: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sellerde en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil, Logar, Lağman, Gazni, Nangerhar, Meydan Vardak ve Pençşir vilayetlerinde sel meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu vilayetlerde 100'den fazla evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, sellerde en az 10 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.