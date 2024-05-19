Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 120 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu - Son Dakika
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Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 120 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Afganistan'ın Faryab ve Gur vilayetlerinde Cuma ve Cumartesi günü meydana gelen şiddetli yağış ve ani seller sonucu en az 120 kişi hayatını kaybetti. Faryab Vilayeti'nde 47 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirirken, Gur Vilayeti'nde ise 55 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

19.05.2024 14:27
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KABİL, 19 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayeti ile batısındaki Gur vilayetinde Cuma ve Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağış ve ani seller sonucu en az 120 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Şemsuddin Muhammedi, Cumartesi günü gece saatlerinde vilayette en az 47 kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Vilayetteki bir başka yetkili de aynı gün gündüz saatlerinde 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Doğal afetin Bilçirag, Çehalgazi ve Kurgan ilçelerinde meydana geldiğini belirten Muhammedi, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Gur Vali Sözcüsü Abdul Vahid Hamas ise Pazar günü yaptığı açıklamada eyalette Cuma ve Cumartesi günü meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 120 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 120 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu - Son Dakika
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