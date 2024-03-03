Afganistan'da Soğuk Hava Dalgası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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KABİL, 3 Mart (Xinhua) -- Afganistan'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, Orta Asya ülkesinin bazı bölgelerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Özel medya kuruluşu Tolonews'in Cumartesi günkü haberinde, "Ülkenin bazı vilayetlerinde son üç gün içinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 15 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 30 kişi de yaralandı" denildi.

Habere göre Belh ve Faryab vilayetlerinden gelen istatistikler son kar yağışları nedeniyle yaklaşık 10.000 hayvanın da öldüğünü gösterdi.

Afganistan'ın bazı bölgelerinde geçtiğimiz Pazar gününden bu yana yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.