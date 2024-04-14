Afganistan'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da son 3 günde meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, basına yaptığı açıklamada, can kayıplarının en çok Farah, Herat, Zabul ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını aktardı.
Son 3 günde ülke genelindeki 21 vilayette sellerin yaşandığını kaydeden Saik, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını söyledi.
Saik, 200 hayvanın telef olduğunu, 600'den fazla evin kısmen hasar aldığını ya da tamamen yıkıldığını ve 2 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
Olası seller nedeniyle can ve mal kayıplarında artış ihtimalinin bulunduğunu belirten Saik, yardım ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.
Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
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