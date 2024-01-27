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Afganistan'daki Cezaevlerinde Yabancı Uyruklu 25 Kişi Tutuklu - Son Dakika
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Afganistan'daki Cezaevlerinde Yabancı Uyruklu 25 Kişi Tutuklu

Afganistan Cezaevleri Yönetimi Müdür Yardımcısı Habibullah Beder, ülke genelindeki cezaevlerinde 19 bin tutuklu bulunduğunu ve bu kişilerden 850'sinin kadın, 25'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Yabancı tutukluların uyruğu ve suçları hakkında detay verilmese de, İran'daki hapishanelerden 1500'ün üzerindeki Afgan'ın da ülkeye getirilerek cezaevlerine yerleştirildiği belirtildi. Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olduğu süreçte ise 15 Ağustos 2021'de cezaevlerindeki 100 bin mahkumun tahliye edildiği ifade edildi.

Afganistan\'daki Cezaevlerinde Yabancı Uyruklu 25 Kişi Tutuklu
27.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
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Afganistan'daki cezaevlerinde yabancı uyruklu 25 kişinin tutuklu bulunduğu açıklandı.

Afganistan Cezaevleri Yönetimi Müdür Yardımcısı Habibullah Beder, konuyla ilgili Tolo News'e açıklamada bulundu.

Beder, ülke genelindeki cezaevlerinde 19 bin tutuklunun bulunduğunu, bu kişilerden yaklaşık 850'sinin kadın, 25'inin de yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Yabancı tutukluların uyruğu ve suçlarının ne olduğuna dair detay paylaşmayan Beder, İran'daki hapishanelerden 1500'ün üzerindeki Afgan'ın da ülkeye getirilerek cezaevlerine yerleştirildiğini kaydetti.

Beder, 15 Ağustos 2021'de Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olduğu süreçte cezaevlerindeki 100 bin mahkumun tahliye edildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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