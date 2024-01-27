Afganistan\'daki Cezaevlerinde Yabancı Uyruklu 25 Kişi Tutuklu

Afganistan'daki cezaevlerinde yabancı uyruklu 25 kişinin tutuklu bulunduğu açıklandı.

Afganistan Cezaevleri Yönetimi Müdür Yardımcısı Habibullah Beder, konuyla ilgili Tolo News'e açıklamada bulundu.

Beder, ülke genelindeki cezaevlerinde 19 bin tutuklunun bulunduğunu, bu kişilerden yaklaşık 850'sinin kadın, 25'inin de yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Yabancı tutukluların uyruğu ve suçlarının ne olduğuna dair detay paylaşmayan Beder, İran'daki hapishanelerden 1500'ün üzerindeki Afgan'ın da ülkeye getirilerek cezaevlerine yerleştirildiğini kaydetti.

Beder, 15 Ağustos 2021'de Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olduğu süreçte cezaevlerindeki 100 bin mahkumun tahliye edildiğini belirtti.