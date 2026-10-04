Afganistan elektrik şirketi, Bedahşan sınır ilçeleri için Tacik şirketiyle anlaştı - Son Dakika
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Afganistan elektrik şirketi, Bedahşan sınır ilçeleri için Tacik şirketiyle anlaştı

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Afganistan elektrik şirketi, Bedahşan sınır ilçeleri için Tacik şirketiyle anlaştı
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Da Afghanistan Breshna Sherkat, Bedahşan'ın sınır ilçelerine elektrik ulaştırmak için Tacikistan'ın Pamir Enerji Şirketi'yle anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın şebeke modernizasyonu ve bölgedeki topluluklara daha iyi elektrik hizmeti sunulmasını sağlaması bekleniyor.

KABİL, 4 Ekim (Xinhua) -- Afganistan elektrik şirketi da Afghanistan Breshna Sherkat, ülkenin kuzeyindeki Bedahşan vilayetinin sınır ilçelerine elektrik sağlanması konusunda Tacikistan'ın Pamir Enerji Şirketi'yle işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten cumartesi günü yapılan açıklamada, anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ortak girişimlerin genişletilmesi, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve Bedahşan genelindeki topluluklara daha iyi elektrik hizmetleri sunulması konusunda yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Engebeli bir araziye ve sınırlı karayolu altyapısına sahip olan dağlık Bedahşan vilayetinin birçok bölgesinde ulaşım hala büyük ölçüde nehirler üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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