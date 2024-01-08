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Afganistan Geçici Hükümeti, BM Misyon Koordinatörü Sinirlioğlu'nun Çabalarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Afganistan Geçici Hükümeti, BM Misyon Koordinatörü Sinirlioğlu'nun Çabalarını Memnuniyetle Karşıladı

Afganistan geçici hükümeti, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu'nun görev süresi boyunca Afganistan için gösterdiği çabadan memnun olduklarını açıkladı. Geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Sinirlioğlu'nun Afganistan'ın durumunu gerçekçi bir bakışla dünyaya yansıttığını ve sorunların çözümü için önemli girişimlerde bulunduğunu belirtti. Sinirlioğlu, Nisan 2023'te atanmış ve ülkedeki sorunlara çözüm bulmak adına yoğun bir çalışma yürütmüştü.

Afganistan Geçici Hükümeti, BM Misyon Koordinatörü Sinirlioğlu\'nun Çabalarını Memnuniyetle Karşıladı
08.01.2024 - 19:45,
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Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu'nun görev süresi boyunca Afganistan için gösterdiği çabadan memnun olduklarını açıkladı.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu hakkında Afgan basınına değerlendirmede bulundu.

Mücahid, Afganistan'a yönelik çabalarını olumlu buldukları BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Sinirlioğlu'nun "sorunların çözümü için Afganistan'ın durumunu gerçekçi bir bakışla dünyaya yansıttığını" belirtti.

Sinirlioğlu, Nisan 2023'te BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atanmış, ülkedeki sorunlara çözüm bulmak adına çok sayıda girişimlerde bulunmuş ve birçok kez de Afganistan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Afganistan Geçici Hükümeti, BM Misyon Koordinatörü Sinirlioğlu'nun Çabalarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika


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