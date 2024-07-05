Afganistan, Maarif Uluslararası Münazara Turnuvası'nı kazandı

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Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen "Maarif Uluslararası Münazara Turnuvası"nı, Afganistan ekibi kazandı.

Toplam 16 ülke arasında 8 haftalık atölye eğitimlerinin ardından çevrim içi yapılan turnuvada finale kalan Afganistan ve Bosna Hersek okulları, vakfın Üsküdar'daki binasında yarıştı.

Turnuvanın açılış konuşmasını çevrim içi yapan TMV Başkanı Birol Akgün, 52 ülkede Türkiye adına çok kıymetli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Faaliyette bulundukları ülke sayısını artıracaklarını belirten Akgün, "Bu tür münazara yarışmalarının sonucunda en önemlisi, kimin daha çok oy aldığı, kimin kazandığından ziyade, çok daha değerli olan şey, ekipte yer alan öğrencilerin kazanmış oldukları yeteneklerdir. Önemli olan kendinizi ifade etmektir." dedi.

Akgün, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin büyük gayret gösterildiğini de kaydetti.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ise yarışmanın, öğrenciler için ekip halinde çalışma, araştırma yapma, kendini ifade etme gibi birçok kazanıma vesile olduğunu dile getirdi.

Takımlarda ana dili Türkçe olan ya da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yer aldığını anlatan Türkben, "Türkçeyi sonradan öğrenen ve bizi gururlandıran öğrencilerimiz de çıktı. Her halükarda kaybedeni olmayan yarışma hasebiyle de büyük katkılara vesile oldu diye düşünüyorum. Her iki takım da bizim için kazanmıştır." diye konuştu.

Finalde Afganistan ekibi kazandı

Yarışmada, ?Afganistan ekibinden Yusuf Ensar Tukur, Yahya Zaman, Abdul Baseer Rahimi ve Turan Ziyaie, eğitim öğretim süreçlerinde öğretim materyalinin, Bosna Hersek ekibinden ?Muhammed Enes Bağcı, ? Ali Görkem Taşar, Mehmet Taha Duvarcı ve Meliha Beria Berse ise öğretmenin daha önemli olduğunu savundu.

Jüri değerlendirmeleri sonucu, yarışmayı Afganistan okulu kazandı. Sonucun açıklanmasının ardından iki ülkenin takım kaptanları, birbirlerini tebrik etti.

Yarışmaya katılan öğrencilere, TMV Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili ve Jüri Başkanı Selim Cerrah tarafından plaket verildi.

Öğrencilerin Türkçeyi etkin kullanmasının teşvik edilmesi, ana dili Türkçe olanların iletişim becerilerinin desteklenmesi, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ise bu dile ilgi ve merakının artırılması amacıyla düzenlenen turnuva, aile fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.