Afganistan, Nuristan'da 28 militanı etkisiz hale getirdi; Pakistan suçlamayı reddetti - Son Dakika
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Afganistan, Nuristan'da 28 militanı etkisiz hale getirdi; Pakistan suçlamayı reddetti

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Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın Nuristan'a gönderdiği ve aralarında DEAŞ bağlantılı kişilerin de bulunduğu militanlara karşı operasyonda 28 militanın etkisiz hale getirildiğini, 32'sinin yakalandığını açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise suçlamayı reddetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, aralarında terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin de bulunduğu militanların Pakistan tarafından ülke topraklarına gönderildiğini öne sürdü, Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu iddiayı reddetti.

Afganistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 Eylül gecesi meydana geldiği belirtilen olaya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, ülkenin kuzeybatısındaki Nuristan vilayetinde "karışıklık çıkarmaları" amacıyla Pakistan'ın desteğiyle ülke topraklarına gönderildiği ve aralarında terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin de bulunduğu iddia edilen militanlara karşı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda 28 militanın etkisiz hale getirildiği, 32'sinin de yakalandığı belirtilen paylaşımda, militanların bir kısmının ise Pakistan ile fiili sınır hattı kabul edilen Durand Hattı'nın diğer tarafına kaçtığı öne sürüldü.

Pakistan'dan ret

Pakistan Enformasyon Bakanlığı Teyit Hattı'nın X'teki hesabından Afgan tarafının açıklamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Pakistan, eski Afgan güvenlik personelini işe alma, eğitme, DEAŞ veya Afganistan'da faaliyet gösteren herhangi bir terör grubuna yardım etme iddiaları dahil Pakistan güvenlik güçlerinin veya istihbarat teşkilatlarının Nuristan'da veya Afganistan'ın başka yerlerindeki iç çatışmalara karıştığına dair uydurma iddiaları kesin olarak reddetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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