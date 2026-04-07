Afganistan-Pakistan Görüşmeleri Yapıcı Geçti

07.04.2026 19:39
Afganistan, Pakistan ile çatışmaları sona erdirmek için Çin'deki ilgili görüşmeleri olumlu değerlendirdi.

Afganistan, Pakistan ile çatışmaları sona erdirmek üzere Çin'de yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Çin'in Kabil Büyükelçisi Cao Şing'i kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan taraflar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi kentinde, Pakistan ve Afganistan'dan üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Muttaki, Urumçi'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini aktararak, "küçük yorum farklılıklarının" müzakere sürecini etkilememesini umduğunu ifade etti.

Görüşmelere ev sahipliği yaptıkları için Çin'e teşekkür eden Muttaki, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk çabalarını da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Cao da ülkesinin, Afganistan ile Pakistan arasında güven ortamının sağlanmasını kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini söyleyerek, bu sürece tarafsızlık ve işbirliği ilkelerini gözeterek başladıklarını kaydetti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
