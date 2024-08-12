Afganistan, Pakistan savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini araştırıyor

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Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan hava sahasını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Afgan basınına göre, Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan yönetimine uyarıda bulundu.

Mücahid, Afganistan hava sahasının Pakistan hava araçlarınca ihlal edildiğinin tespiti durumunda "ciddi bir şekilde" cevap vereceklerini belirtti.

Hiçbir ülkenin Afganistan hava sahasını ihlal etmeye hakkı bulunmadığını vurgulayan Mücahid, "Pakistan uçaklarının devriyeleri henüz tespit edilemedi. Konuyu araştırıyoruz. Böyle bir şey olduysa ciddi bir şekilde önlem alacağız." ifadelerini kullandı.

Önceki günlerde sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Pakistan'a savaş uçaklarının Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Kunar ve Nangerhar vilayetlerinde görüldüğü iddia edilmişti.

Öte yandan, zaman zaman ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) da Afganistan üzerinde uçtuğu belirtiliyor. Bu durumu Afganistan yönetiminden yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamalarda doğrulamış ve ABD'ye uyarıda bulunmuştu.

Afganistan'da Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve Pakistan'daki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.